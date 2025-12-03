Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub auf eine Spielhalle in Gelsenkirchen-Horst sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Am Mittwoch, 3. Dezember 2025, öffnete gegen 6 Uhr eine 30-jährige Mitarbeiterin die Spielhalle an der Essener Straße. Wenige Augenblicke später betrat eine maskierte Person den Laden. Der bislang unbekannte Tatverdächtige bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen, auf Toilette zu gehen und dort zu warten. Nachdem der Unbekannte sich das Geld genommen hatte, flüchtete er.

Eine umgehend ausgelöste Fahndung der Polizei nach dem Mann blieb bisher ergebnislos.

Der Tatverdächtige war etwa 1,70 Meter groß und trug eine dunkelgrüne Kapuzenjacke, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Zudem hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei. Laut der Zeugin sprach er Deutsch mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit an der genannten Örtlichkeit etwas beobachtet haben oder die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell