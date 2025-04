POL-WAF: Kreis Warendorf. Zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt

Warendorf (ots) - Am späten Mittwochabend (17.4.2025) ließen sich ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Straße Fleigendahl in Ennigerloh einschließen, um dort scheinbar Geld zu stehlen. Dieses Vorhaben misslang und der oder die Unbekannten flüchteten. Wer hat in der Nacht zu Donnerstag dort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

