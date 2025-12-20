Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine oder mehrere unbekannte Personen durchwühlten den Innenraum eines Pkw Skoda in der Straße "Am Tivoli". Wie der oder die Täter in das nach Angaben des Halters verschlossene Fahrzeug gelangt sind ist unbekannt. Entwendet wurde nichts. Der Tatzeitraum befand sich zwischen dem 16.12.2025, 15.00 Uhr und dem 19.12.2025, 21.40 Uhr. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0330153/2025 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell