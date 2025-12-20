Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss auf dem Rad unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Arndtstraße stellten Polizeivollzugsbeamte der Einsatzunterstützung Gotha am frühen Samstagmorgen bei einer 26-Jährigen Drogenkonsum mittels eines entsprechenden Tests fest. Zudem gab die Frau, welche mit einem Fahrrad unterwegs war, an, zuvor Metamphetamin konsumiert zu haben. Auf Grund zudem vorhandener Ausfallerscheinungen wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet und eine Blutentnahme zu Beweiszwecken veranlasst sowie die Weiterfahrt unterbunden. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell