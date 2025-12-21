Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streitigkeit endet in einer Körperverletzung mit Messer

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es nach einer Musikveranstaltung gg. 03:00 Uhr zunächst zu einer Streitigkeit mit mehreren anwesenden Personen. Diese uferte aus und eine männliche Person erhielt einen Schlag ins Gesicht. Daraufhin zog dieser ein Messer und fuchtelte damit herum. Dabei wurden 2 Personen durch leichte, oberflächige Schnittverletzungen verletzt. Alle Personen waren alkoholisiert. Der 43-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen und zur PI Eisenach verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. (anh)

