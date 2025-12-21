Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel

Eisenach (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizei gg 19:45 Uhr die Mitteilung, dass ein Pkw vom Clausberg in Richtung Eisenach fährt. Die Fahrweise war sehr auffällig und der Pkw kam mehrmals in den Gegenverkehr. Aufgrund des Hinweises konnte der Pkw in Eisenach festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und der 36-jährige Mann muss sich nur wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Um 02:05 Uhr wurde in der Mühlhäuser Straße ein 35-jähriger Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Anzeichen fest, welche auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein Drogenvortest bestätigte die Vermutung. Dieser war pos. auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. (anh)

