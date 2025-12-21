PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel

Eisenach (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizei gg 19:45 Uhr die Mitteilung, dass ein Pkw vom Clausberg in Richtung Eisenach fährt. Die Fahrweise war sehr auffällig und der Pkw kam mehrmals in den Gegenverkehr. Aufgrund des Hinweises konnte der Pkw in Eisenach festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und der 36-jährige Mann muss sich nur wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Um 02:05 Uhr wurde in der Mühlhäuser Straße ein 35-jähriger Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Anzeichen fest, welche auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein Drogenvortest bestätigte die Vermutung. Dieser war pos. auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. (anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 08:17

    LPI-GTH: Streitigkeit endet in einer Körperverletzung mit Messer

    Eisenach (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es nach einer Musikveranstaltung gg. 03:00 Uhr zunächst zu einer Streitigkeit mit mehreren anwesenden Personen. Diese uferte aus und eine männliche Person erhielt einen Schlag ins Gesicht. Daraufhin zog dieser ein Messer und fuchtelte damit herum. Dabei wurden 2 Personen durch leichte, oberflächige Schnittverletzungen verletzt. Alle Personen waren alkoholisiert. ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 18:15

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 16.10 Uhr bis 20.25 Uhr sprühten Unbekannte mittels Farbe auf den Fensterrahmen eines Wahlkreisbüros in der Siebleber Straße ein Graffito. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0330089/2025 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 18:10

    LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss auf dem Rad unterwegs

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Arndtstraße stellten Polizeivollzugsbeamte der Einsatzunterstützung Gotha am frühen Samstagmorgen bei einer 26-Jährigen Drogenkonsum mittels eines entsprechenden Tests fest. Zudem gab die Frau, welche mit einem Fahrrad unterwegs war, an, zuvor Metamphetamin konsumiert zu haben. Auf Grund zudem vorhandener Ausfallerscheinungen wurde gegen sie ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren