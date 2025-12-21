LPI-GTH: Vandalismus an mehreren Fahrzeugen
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Letzte Nacht gegen 01:30 Uhr stellten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha in der Kantstraße Beschädigungen an vier abgestellten Fahrzeugen fest. So wurden unter anderem Kennzeichen abgetreten, Kennzeichenhalterungen zerbrochen und der Lack der PKWs an unterschiedlichen Stellen zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 3.500 Euro beziffert. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0330746/2025 entgegen. (rak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell