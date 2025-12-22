LPI-GTH: Verteilerkasten beschädigt
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten einen in der Stregdaer Allee befindlichen Verteilerkasten. Die Tat wurde am gestrigen Tag, gegen 18.20 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0331090/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell