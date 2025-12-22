LPI-GTH: Einbruch in Garten einer Kleingartenanlage - Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
Sonntagmorgen gegen 09.00 Uhr zeigte der 68-jährige Besitzer eines Gartens in der Kleingartenanlage Am Dornheimer Berg in Arnstadt den Einbruch in seinen Garten an. In der Zeit vom 05.12.2025 - 21.12.2025 brachen bisher unbekannte Personen in den Geräteschuppen und in das Gartenhaus der Gartenanlage ein und entwendeten hieraus eine Akku-Kettensäge, ein Ladegerät und Getränke im Gesamtwert von ca. 200,- Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0330899/2025 zu melden. (dl)
