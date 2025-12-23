PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Renault die Hauptstraße in Richtung Dosdorf. Der Mann beabsichtigte nach links abzubiegen und musste aufgrund dessen verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine 19-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. An beiden Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden, der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
