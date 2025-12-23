LPI-GTH: Aufgefahren
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Mittag befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Renault die Hauptstraße in Richtung Dosdorf. Der Mann beabsichtigte nach links abzubiegen und musste aufgrund dessen verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine 19-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. An beiden Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden, der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. (jd)
