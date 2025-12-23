LPI-GTH: Aufgefahren

Gierstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte haben sich im Zeitraum von gestern, 17.00 Uhr bis heute 08.00 Uhr Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Straße "Ziehtor" verschafft. Der oder die Täter entwendeten vier Enten und einen Erpel aus einem Stall. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Tiere werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0331498/2025 entgegengenommen. (ah) ...

