Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seniorin bestohlen

Eisenach (ots)

Ein bislang Unbekannter begab sich gestern, gegen 13.45 Uhr unter dem
Vorwand zu einem Pflegedienst zu gehören in die Wohnung einer 
92-Jährigen in der Straße "An der Tongrube". Im weiteren Verlauf 
lenkte der Mann die Seniorin ab, entwendete währenddessen eine 
mittleren vierstelligen Eurobetrag und floh anschließend aus der 
Wohnung.
Er kann wie folgt beschrieben werden:
- männlich
- geschätztes Alter: 50 Jahre
- kräftige Statur
- europäischer Phänotyp
- deutsche Aussprache ohne Akzent
- graue Latzhose.
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 
03691-261124 (Bezugsnummer: 0332151/2025) entgegen.
Die Polizei rät
dringend:
- Bevor Sie ihre Wohnungstür öffnen, benutzen Sie den Türspion
oder die Sprechanlage um zu gewährleisten, dass Sie keinem
Fremden die Tür öffnen.
- Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung.
-Gehen Sie gegen aufdringliche Besucher energisch vor, rufen Sie im
Zweifelsfall laut um Hilfe und verständigen Sie den Polizei-Notruf
unter 110.
 
Da die Täter es in den meisten Fällen hauptsächlich auf Senioren
abgesehen haben, empfiehlt die Polizei Ihnen mit Ihren Angehörigen
Gespräche zu führen und über diese Masche aufzuklären. Informationen
dazu erhalten Sie im Internet unter
https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/
oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der
Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren