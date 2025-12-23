Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seniorin bestohlen

Eisenach (ots)

Ein bislang Unbekannter begab sich gestern, gegen 13.45 Uhr unter dem Vorwand zu einem Pflegedienst zu gehören in die Wohnung einer 92-Jährigen in der Straße "An der Tongrube". Im weiteren Verlauf lenkte der Mann die Seniorin ab, entwendete währenddessen eine mittleren vierstelligen Eurobetrag und floh anschließend aus der Wohnung. Er kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - geschätztes Alter: 50 Jahre - kräftige Statur - europäischer Phänotyp - deutsche Aussprache ohne Akzent - graue Latzhose. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0332151/2025) entgegen. Die Polizei rät dringend: - Bevor Sie ihre Wohnungstür öffnen, benutzen Sie den Türspion oder die Sprechanlage um zu gewährleisten, dass Sie keinem Fremden die Tür öffnen. - Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung. -Gehen Sie gegen aufdringliche Besucher energisch vor, rufen Sie im Zweifelsfall laut um Hilfe und verständigen Sie den Polizei-Notruf unter 110. Da die Täter es in den meisten Fällen hauptsächlich auf Senioren abgesehen haben, empfiehlt die Polizei Ihnen mit Ihren Angehörigen Gespräche zu führen und über diese Masche aufzuklären. Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

