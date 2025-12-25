LPI-GTH: zwei Reifen plattgestochen
Ohrdruf (ots)
Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Sachbeschädigung an einem PKW in Ohrdruf informiert. In der Südstraße wurden bei einem VW zwei Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 140,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0333516 (as)
