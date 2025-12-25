LPI-GTH: Diebe auf dem Weihnachtsmarkt
Gotha (ots)
Am Donnerstag gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über den Einbruch in einen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt informiert. Zwei Täter schnitten eine Plane auf und gelangten ins Innere des Standes. Hier wurden vermutlich alkoholische Getränke entwendet. Die Täter wurde gestört und konnten unerkannt flüchten. Der Sachschaden wurde auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Hinweise bitte unter der Bezugsnummer: 0333752 (as)
