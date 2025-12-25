LPI-GTH: Diebe auf dem Weihnachtsmarkt

Eisenach (ots) - Ein bislang Unbekannter begab sich gestern, gegen 13.45 Uhr unter dem Vorwand zu einem Pflegedienst zu gehören in die Wohnung einer 92-Jährigen in der Straße "An der Tongrube". Im weiteren Verlauf lenkte der Mann die Seniorin ab, entwendete währenddessen eine mittleren vierstelligen Eurobetrag und floh anschließend aus der Wohnung. Er kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - geschätztes Alter: 50 Jahre - kräftige Statur - europäischer ...

