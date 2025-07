POL-EL: Meppen - Pkw zerkratzt

Haselünne/Lathen/Herzlake (ots) - Am 25. Juni kam es in Haselünne, Lathen und Herzlake zu mehreren gleichgelagerten Diebstählen in Lebensmittelmärkten. Ziel der Täter war jeweils eine größere Menge Kaffee der Marke "Jacobs Krönung". In Haselünne in einem Supermarkt an der Lähdener Straße, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 100 Packungen Kaffee im ...

