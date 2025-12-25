LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt mit Pkw
Gerstungen (ots)
Am 23.12.2025 befuhr ein 48-jähriger Pole gegen 22 Uhr die Richelsdorfer Straße mit seinem Auto. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt wurde. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest, zeigte ein gerichtsverwertbares Ergebnis von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ms)
