PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schornsteinbrand ohne Folgen

Großbreitenbach (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam es in einem Schornstein eines Einfamilienhauses in der Neuhäuser Straße in Großbreitenbach am Mittwochnachmittag zur massiven Rauchentwicklung und Funkenbildung. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde rechtzeitig die Feuerwehr verständigt und so schlimmeres verhindert. Den Kleinbrand im Schornstein konnten die Kameraden der Feuerwehr schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 14:56

    LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgesprengt- Zeugen gesucht

    Elgersburg (ots) - Bisher unbekannte Täter sprengten Donnerstagnacht gegen 03:15 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Elgersburg auf, um an die Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. Wie hoch der Beuteschaden an Zigaretten und Bargeld ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden am Zigarettenautomaten beträgt ca. 3000,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 14:01

    LPI-GTH: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz mit gestohlenem E-Scooter

    Eisenach (ots) - Mittwochmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eisenach einen 15-jährigen Syrer, welcher die Langensalzaer Straße mit einem elektrischen Roller befuhr. Das Fahrzeug verfügte über keinerlei erforderliche Versicherung. Weiterhin ergab, sich der Verdacht, dass es sich hierbei um Beutegut einer vorangegangener Straftat handeln könnte. ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 13:59

    LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt mit Pkw

    Gerstungen (ots) - Am 23.12.2025 befuhr ein 48-jähriger Pole gegen 22 Uhr die Richelsdorfer Straße mit seinem Auto. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt wurde. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest, zeigte ein gerichtsverwertbares Ergebnis von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ms) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren