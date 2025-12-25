LPI-GTH: Schornsteinbrand ohne Folgen
Großbreitenbach (ots)
Aus bisher unbekannter Ursache kam es in einem Schornstein eines Einfamilienhauses in der Neuhäuser Straße in Großbreitenbach am Mittwochnachmittag zur massiven Rauchentwicklung und Funkenbildung. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde rechtzeitig die Feuerwehr verständigt und so schlimmeres verhindert. Den Kleinbrand im Schornstein konnten die Kameraden der Feuerwehr schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (dl)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell