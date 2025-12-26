PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Kennzeichen gestohlen - Zeugen gesucht

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte begaben sich in der vergangenen Nacht auf ein Privatgrundstück in der Ruhlaer Straße. Dort entwendeten der oder die Täter die beiden WAK-Kennzeichentafeln von einem parkenden Audi. Die Schadenshöhe wird auf einen zweistelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben, oder Angaben zum Verbleib des Beuteguts machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0334144/2025 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

