Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug über Online-Verkaufsplattform

Arnstadt (ots)

Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages wurde der Polizei ein Betrugsdelikt im Zusammenhang mit einer Online-Verkaufsplattform gemeldet. Ein 57-jähriger Mann hatte über ein Internetportal einen Artikel zum Festpreis von 60 Euro angeboten.

Ein bislang unbekannter Täter bekundete Interesse an dem Angebot und einigte sich mit dem Verkäufer auf den Kauf. In der Folge fragte der Täter nach den Bankdaten, um den vereinbarten Betrag zu überweisen. Da es nach Angaben des Geschädigten zu technischen Problemen kam, nutzte der Täter schließlich die Onlinebanking-Daten des 32-jährigen Sohnes des Verkäufers.

Der Sohn bestätigte über seine Banking-App eine vermeintliche Transaktion, ging dabei jedoch davon aus, den Zahlungseingang freizugeben. Tatsächlich wurde stattdessen ein Betrag in Höhe von knapp 1.000 Euro vom Konto abgebucht.

Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau nahm die Anzeige wegen Betruges auf und leitete umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere bei Online-Geschäften sorgfältig zu prüfen, welche Transaktionen bestätigt werden. Gerade in der hektischen Zeit rund um die Feiertage nutzen Betrüger Unachtsamkeit gezielt aus. (ef)

