Polizei Homberg

POL-HR: Diebe in Edermünde-Grifte unterwegs: Drei Fahrzeuge betroffen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.12.2025:

Edermünde

Tatzeit: Donnerstag, 11.12.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 08:00 Uhr

In den vergangenen Tagen kam es in Edermünde-Grifte zu mehreren Fällen von Fahrzeugaufbrüchen. Zwischen Donnerstag, 11.12.2025, 20:00 Uhr und Freitag, 12.12.2025, 08:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu insgesamt drei Fahrzeugen. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Betroffen waren ein weißer Hyndai sowie ein weißes Wohnmobil in der Gartenstraße und ein grauer VW Golf in der Goethestraße.

Nach bisherigem Kenntnisstand überwanden die Täter zunächst die Fahrzeugtechnik eines in der Gartenstraße abgestellten Hyndai, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Hier entwendeten sie ein Portemonnaie, das kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden wurde. Im Anschluss machten sich die Täter an einem Wohnmobil der Marke Knaus zu schaffen. Sie entriegelten eine verschlossene Kappe an der Fahrzeugfront, gelangten jedoch offenbar nicht in das Innere des Fahrzeugs und verließen den Tatort ohne Beute. Ein grauer VW Golf in der Goethestraße war nach ersten Erkenntnissen das nächste Ziel der Täter. Zwar gelangten sie in das Fahrzeuginnere, entwendeten jedoch offenbar nichts.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gartenstraße und der Goethestraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell