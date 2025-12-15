PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Diebe in Edermünde-Grifte unterwegs: Drei Fahrzeuge betroffen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.12.2025:

Edermünde

Tatzeit: Donnerstag, 11.12.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 08:00 Uhr

In den vergangenen Tagen kam es in Edermünde-Grifte zu mehreren Fällen von Fahrzeugaufbrüchen. Zwischen Donnerstag, 11.12.2025, 20:00 Uhr und Freitag, 12.12.2025, 08:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu insgesamt drei Fahrzeugen. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Betroffen waren ein weißer Hyndai sowie ein weißes Wohnmobil in der Gartenstraße und ein grauer VW Golf in der Goethestraße.

Nach bisherigem Kenntnisstand überwanden die Täter zunächst die Fahrzeugtechnik eines in der Gartenstraße abgestellten Hyndai, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Hier entwendeten sie ein Portemonnaie, das kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden wurde. Im Anschluss machten sich die Täter an einem Wohnmobil der Marke Knaus zu schaffen. Sie entriegelten eine verschlossene Kappe an der Fahrzeugfront, gelangten jedoch offenbar nicht in das Innere des Fahrzeugs und verließen den Tatort ohne Beute. Ein grauer VW Golf in der Goethestraße war nach ersten Erkenntnissen das nächste Ziel der Täter. Zwar gelangten sie in das Fahrzeuginnere, entwendeten jedoch offenbar nichts.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gartenstraße und der Goethestraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:10

    POL-HR: Feuerwehr im Einsatz wegen Küchenbrand in Rörshain

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.12.2025: Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei durch die Leitstelle des Schwalm-Eder-Kreises zu einem Brand in der Wolfhain Siedlung in Rörshain, einem Ortsteil von Schwalmstadt, alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand auf den Küchenbereich im ersten Obergeschoss des Wohnhauses ausgedehnt. Die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:27

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Treysa - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.12.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Freitag, 12.12.2025, 16:45 Uhr bis 17:40 Uhr Am Freitag kam es zwischen 16:45 Uhr und 17:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ostweg in Treysa. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer und hebelten eine rückseitig gelegene Balkontür gewaltsam auf, um sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren