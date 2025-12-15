PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Feuerwehr im Einsatz wegen Küchenbrand in Rörshain

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.12.2025:

Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei durch die Leitstelle des Schwalm-Eder-Kreises zu einem Brand in der Wolfhain Siedlung in Rörshain, einem Ortsteil von Schwalmstadt, alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand auf den Küchenbereich im ersten Obergeschoss des Wohnhauses ausgedehnt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Schwalmstadt konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Brand im Bereich eines in der Küche befindlichen Mülleimers ausgebrochen sein und sich anschließend auf ein angrenzendes Regal ausgebreitet haben.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Enkelin der Hauseigentümer wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch kurze Zeit später wieder verlassen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 90.000, - Euro geschätzt. Die Wohneinheit im ersten Obergeschoss ist aktuell nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

