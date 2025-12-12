PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Verkehrsunfall eines Rettungswagens nahe Pluwig

POL-PDTR: Verkehrsunfall eines Rettungswagens nahe Pluwig
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Am 11.12.2025 kam es gegen 22:28 Uhr auf der L 143 kurz vor Pluwig zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Rettungswagen ohne Einsatz befuhr die abschüssige Straße und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Hierdurch kippte der Krankenwagen um. Der Fahrer wurde zeitnah zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Durch die vor Ort anwesenden Feuerwehren aus Pluwig, Schöndorf und Kasel musste der eingeklemmte Beifahrer aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch dieser wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die L 143 war für mehrere Stunden vollgesperrt. Erst nach Bergung des völlig zerstörten Krankenwagens mittels größeren Krans konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 305 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
Sachbearbeiter: POK Roedel
Telefon: 0651-983 44150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

