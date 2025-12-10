PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Straßenlaternen

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, dem 07.12.2025, kam es in der Klosterstraße in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an mehreren Straßenlaternen. Unbekannte Täter öffneten die Abdeckungen der Laternen und entfernten die darin befindlichen Sicherungen. Zu der genauen Tatbegehungsweise sowie möglichen Tatmotiven liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der entstandenen Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Durch das Öffnen und Entfernen der Abdeckung geht zudem eine potenzielle Gefahr für Passanten aus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die am Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzten

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510
www.pihermeskeil@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 20:54

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Morbach (ots) - Am Dienstag, den 09.12.2025, wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:25 Uhr ein, auf dem Parkplatz vor der IGS Morbach im Klosterweg abgestellter, grüner Mini Cooper von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurde vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes der Lack des Pkw an der kompletten Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Bereich geschätzt. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 19:10

    POL-PDTR: Zeugenaufruf - Bei Gegenverkehr überholt

    Fell (ots) - Am Montag, dem 08.12.2025, gegen 17:40 Uhr, soll es laut einer Zeugenaussage auf der K77 zwischen Mertesdorf und Fell zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Der Zeuge, der die Straße mit seinem PKW in Richtung Fell befahren habe, gab an, dass er von einem anderen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit kurz vor einer Rechtskurve überholt wurde. Der Zeuge erkannte einen entgegenkommenden PKW und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren