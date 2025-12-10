Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Straßenlaternen

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, dem 07.12.2025, kam es in der Klosterstraße in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an mehreren Straßenlaternen. Unbekannte Täter öffneten die Abdeckungen der Laternen und entfernten die darin befindlichen Sicherungen. Zu der genauen Tatbegehungsweise sowie möglichen Tatmotiven liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der entstandenen Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Durch das Öffnen und Entfernen der Abdeckung geht zudem eine potenzielle Gefahr für Passanten aus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die am Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzten

