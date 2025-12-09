PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti
Rhaunen (ots)

Im Zeitraum 24.11.2025 bis 08.12.2025 kam es an einem Brückenpfeiler der im Bau befindlichen Talbrücke bei Rhaunen zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Von einem bislang unbekannten Täter wurden an einem der Brückenpfeiler großflächige Farbschmierereien aufgesprüht. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

