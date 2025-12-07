PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Infoveranstaltung

Verbandsgemeinde Baumholder (ots)

Die Polizeiinspektion Baumholder lädt ihre Bürger ein:

"Kriminelle, welche sich am Telefon als Enkel ausgeben und zumeist ältere Menschen in eine Falle locken... Das kann mir nicht passieren, sagen Viele. Und dennoch passiert es immer wieder, auch ausgefuchsten Rentner und Rentnerinnen. Kommen Sie mit Freunden und Bekannten zu einem kurzweiligen und interessanten Vortrag über dieses Thema. Stellen Sie Fragen diesbezüglich und seien Sie auf dem neuesten Stand."

Folgende Termine bieten wir an:

08.12.25 in Mettweiler, Dorfgemeinschaftshaushaus 09.12.25 in Reichenbach, Dorfgemeinschaftshaus 11.12.25 in Eckersweiler, Dorfgemeinschaftshaus 18.12.25 in Fohren-Linden, Bürgerhaus 05.01.26 in Heimbach, Foyer Besenbinderhalle Beginn: jeweils 15:00 Uhr (ca. 1 Stunde)

Weitere Termine für 2026 folgen.

Informationen erteilt Ihnen:

PK Becker, Polizeiinspektion Baumholder, Tel: 06783-9910

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
Tel: 06783 9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

