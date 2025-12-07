PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß auf der L 169

Ruschberg (ots)

Am Sonntag, dem 07.12.25 kam es bei regnerischem Wetter gegen 11:40 zu einem Unfall auf der L 169 in Höhe Ruschberg. Ein aus Richtung Idar-Oberstein kommender 38-jähriger US-Soldat geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit einer 31-jährigen Autofahrerin. Der PKW der jungen Frau schleuderte hierbei in die Leitplanken der Gegenfahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wie durch ein Wunder kamen beide Fahrer glimpflich davon und wurden nur leicht verletzt. Der Streckenabschnitt wurde kurzfristig zwecks Unfallaufnahme durch die Feuerwehr/Polizei Birkenfeld gesperrt.

An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis: Fahren Sie in dieser feuchtkalten Jahreszeit bitte stets witterungsangepasst vorsichtig und kommen Sie gut durch den Winter!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
Telefon: 06783 9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

