Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder (ots)

Am Freitag, dem 05.12.25, kam es in der Zeit von 09:00 - 13:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde Baumholder. Hierbei touchierte ein noch unbekannter PKW-Fahrer ein dort abgestelltes weißes Firmenfahrzeug. Es entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

In diesem Zusammenhang der Unfallflucht möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen: Sollten Sie durch ein Missgeschick oder Fahrfehler ein anderes Auto beschädigen, so sind Sie gesetzlich verpflichtet, eine angemessene Zeit zu warten, bis der Unfallgegner erscheint. Einen Adresszettel zu hinterlassen reicht - entgegen weit verbreiteter Annahme - nicht aus! Wenn niemand kommt, muss die Polizei gerufen werden. Kommen Sie gut durch den Winter! Ihre Polizeiinspektion Baumholder

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
Tel: 06783-9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

