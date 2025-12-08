Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Bei Gegenverkehr überholt

Fell (ots)

Am Montag, dem 08.12.2025, gegen 17:40 Uhr, soll es laut einer Zeugenaussage auf der K77 zwischen Mertesdorf und Fell zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Der Zeuge, der die Straße mit seinem PKW in Richtung Fell befahren habe, gab an, dass er von einem anderen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit kurz vor einer Rechtskurve überholt wurde. Der Zeuge erkannte einen entgegenkommenden PKW und gewährte dem Überholenden Vorrang. Dadurch musste der Zeuge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf soll es laut dem Überholenden zu einer Nötigung im Straßenverkehr, durch zu dichtes Auffahren und Drängeln gekommen sein. Die Polizeiinspektion Schweich leitete eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr gegen die beiden Fahrzeugführer ein. Zeugen, insbesondere der entgegenkommende Fahrzeugführer aus Richtung Fell, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

