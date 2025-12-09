Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Morbach (ots)

Am Dienstag, den 09.12.2025, wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:25 Uhr ein, auf dem Parkplatz vor der IGS Morbach im Klosterweg abgestellter, grüner Mini Cooper von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurde vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes der Lack des Pkw an der kompletten Fahrerseite beschädigt.

Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizeiinspektion Morbach fragt:

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise verhalten hat/haben.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell