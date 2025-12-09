PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Morbach (ots)

Am Dienstag, den 09.12.2025, wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:25 Uhr ein, auf dem Parkplatz vor der IGS Morbach im Klosterweg abgestellter, grüner Mini Cooper von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurde vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes der Lack des Pkw an der kompletten Fahrerseite beschädigt.

Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizeiinspektion Morbach fragt:

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise verhalten hat/haben.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740
https://s.rlp.de/PIMorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren