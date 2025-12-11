Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht geschädigten Pkw-Halter nach Parkplatzkollision

Schweich (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025 kam es gegen 07:00 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz des Restaurant-Hotel Leinenhof bei Schweich zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer kollidierte beim Einparken mit einem anderen, bislang unbekannten Pkw. Der beteiligte Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, erschien jedoch gegen 19:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Schweich, um den Unfall zu melden.

Da weder das Kennzeichen noch das Fahrzeug des Geschädigten bekannt sind, sucht die Polizei nun die Person, deren Pkw bei dem Unfall beschädigt wurde.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie die geschädigte Person selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

