POL-PDTR: Verkehrsgefährdung durch Alkoholfahrt

Zeugen gesucht

Brücken (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete sich am Dienstag,9.Dezember, gegen 17:47 Uhr bei der Polizei in Birkenfeld. Der Zeuge hatte einen grauen Audi RS4 bemerkt, der vor ihm von Wadern aus in Richtung Brücken in Rheinland-Pfalz fuhr. Das Fahrzeug geriet im Streckenabschnitt vom Saarland bis zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz mehrfach auf die Gegenspur. Dabei mussten entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich konnte das Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Birkenfeld in der Ortschaft Brücken gestoppt werden. Ein Alkoholtest beim Fahrzeugführer ergab 1,79 Promille. Die Polizei sucht weitere Zeugen hinsichtlich der Verkehrsgefährdung. Wer hat die Fahrweise des Audi Fahrers beobachtet oder wurde durch diese gefährdet? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Birkenfeld unter der Tel-Nr.: 06782-9910 zu melden.

