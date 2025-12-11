PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung durch Alkoholfahrt
Zeugen gesucht

Brücken (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete sich am Dienstag,9.Dezember, gegen 17:47 Uhr bei der Polizei in Birkenfeld. Der Zeuge hatte einen grauen Audi RS4 bemerkt, der vor ihm von Wadern aus in Richtung Brücken in Rheinland-Pfalz fuhr. Das Fahrzeug geriet im Streckenabschnitt vom Saarland bis zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz mehrfach auf die Gegenspur. Dabei mussten entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich konnte das Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Birkenfeld in der Ortschaft Brücken gestoppt werden. Ein Alkoholtest beim Fahrzeugführer ergab 1,79 Promille. Die Polizei sucht weitere Zeugen hinsichtlich der Verkehrsgefährdung. Wer hat die Fahrweise des Audi Fahrers beobachtet oder wurde durch diese gefährdet? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Birkenfeld unter der Tel-Nr.: 06782-9910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:33

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Straßenlaternen

    Hermeskeil (ots) - Am Sonntag, dem 07.12.2025, kam es in der Klosterstraße in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an mehreren Straßenlaternen. Unbekannte Täter öffneten die Abdeckungen der Laternen und entfernten die darin befindlichen Sicherungen. Zu der genauen Tatbegehungsweise sowie möglichen Tatmotiven liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der entstandenen Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 20:54

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Morbach (ots) - Am Dienstag, den 09.12.2025, wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:25 Uhr ein, auf dem Parkplatz vor der IGS Morbach im Klosterweg abgestellter, grüner Mini Cooper von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurde vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes der Lack des Pkw an der kompletten Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Bereich geschätzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren