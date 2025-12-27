Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer gestellt

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag nahm ein Beauftragter zur Bewachung des Weihnachtsmarktes von Gotha die Verfolgung von zwei scheinbar jugendlichen Tätern auf, welche kurz zuvor auf dem Weihnachtsmarkt Teile der dort befindlichen Dekoration mutwillig zerstörten. Die alarmierten Polizeikräfte konnten im Zuge der Fahndung den zwei jungen Männern im Alter von 17 und 19 Jahren habhaft werden, welche im Verdacht stehen, die Deko zerstört zu haben. Sie müssen sich nun vor der Justiz wegen der Sachbeschädigung verantworten. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell