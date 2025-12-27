Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto beschädigt

Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 21:10 Uhr wurde dem Inspektionsdienst Gotha mitgeteilt, dass Unbekannte sich an einem Pkw Golf in Gotha in der Enggasse zu schaffen machten. Die mit dem Sachverhalt betrauten Beamten stellten vor Ort fest, dass man das Faltdach des VW Cabriolet aufgeschnitten und völlig unbrauchbar machte. Noch gegen 10:00 Uhr sei laut dem Zeugen alles in Ordnung gewesen. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung geben können. Az. 334298/25 (ri)

