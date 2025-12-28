LPI-GTH: Einbruch in Kita
Arnstadt (ots)
Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage wurde die Kita im Mühlweg durch Einbrecher heimgesucht, welche ein Fenster des Gebäudes aufbrachen und die Innenräume nach Verwertbarem und Bargeld durchsuchten. Im Inneren wurden auch Türen aufgebrochen und neben einigen Laptops und Tablets auch die Kasse der Kita entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. (ef)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell