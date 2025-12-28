PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei

Ilmenau (ots)

Samstagabend gegen 18:20 Uhr wollte eine Polizeistreife einen BMW kontrollieren, als dieser in der Bücheloher Straße plötzich Vollgas gab und sich der Kontrolle zu entziehen versuchte. Die Flucht konnte jedoch schnell beendet werden, der 28-jährige Fahrer des BMW, welcher zurückliegend mehrfach mit der Polizei in Konflikt geriet, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, er stand unter Drogeneinfluss und es konnte noch eine kleine Menge Drogen bei der Dursuchung seiner Person gefunden werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, seine Fahrt war an Ort und Stelle beendet. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 08:00

    LPI-GTH: Einbruch in Kita

    Arnstadt (ots) - Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage wurde die Kita im Mühlweg durch Einbrecher heimgesucht, welche ein Fenster des Gebäudes aufbrachen und die Innenräume nach Verwertbarem und Bargeld durchsuchten. Im Inneren wurden auch Türen aufgebrochen und neben einigen Laptops und Tablets auch die Kasse der Kita entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 23:44

    LPI-GTH: Blutentnahmen erforderlich

    LK Gotha (ots) - Zwei Fahrzeugführer wurden am Samstag beim Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmitteln erwischt. Samstagfrüh kontrollierten die Beamten eine 36jährige Eisenacherin in der Nähe von Waltershausen und Samstagabend einen 32jährigen Gothaer in Gotha. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (ri) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 23:42

    LPI-GTH: Randalierer gestellt

    Gotha (ots) - In der Nacht von Freitag zum Samstag nahm ein Beauftragter zur Bewachung des Weihnachtsmarktes von Gotha die Verfolgung von zwei scheinbar jugendlichen Tätern auf, welche kurz zuvor auf dem Weihnachtsmarkt Teile der dort befindlichen Dekoration mutwillig zerstörten. Die alarmierten Polizeikräfte konnten im Zuge der Fahndung den zwei jungen Männern im Alter von 17 und 19 Jahren habhaft werden, welche im Verdacht stehen, die Deko zerstört zu haben. Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren