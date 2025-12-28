Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei

Ilmenau (ots)

Samstagabend gegen 18:20 Uhr wollte eine Polizeistreife einen BMW kontrollieren, als dieser in der Bücheloher Straße plötzich Vollgas gab und sich der Kontrolle zu entziehen versuchte. Die Flucht konnte jedoch schnell beendet werden, der 28-jährige Fahrer des BMW, welcher zurückliegend mehrfach mit der Polizei in Konflikt geriet, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, er stand unter Drogeneinfluss und es konnte noch eine kleine Menge Drogen bei der Dursuchung seiner Person gefunden werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, seine Fahrt war an Ort und Stelle beendet. (ef)

