Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
POL-PIWFB: Unfallverursacher gesucht
Rieschweiler-Mühlbach (ots)
Am 25.11.2025 zwischen 12:00 bis 20:00 Uhr wurde der Außenspiegel eines schwarzen Renault Megane abgefahren. Das Fahrzeug parkte in der Hauptstraße in Höhe des Anwesens 64. Aufgrund sichergestellter Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen schwarzen Audi A1 gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich bei Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu melden.
