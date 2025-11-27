POL-PIWFB: Unfallverursacher gesucht

B270, Steinalben (ots) - Am Mittwoch, dem 19.11.2025 kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B270 bei Steinalben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 21-jährige Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Wetterverhältnissen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Straße ...

