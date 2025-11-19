PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfall nach Wintereinbruch

B270, Steinalben (ots)

Am Mittwoch, dem 19.11.2025 kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B270 bei Steinalben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 21-jährige Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Wetterverhältnissen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Straße war an der Stelle für ca. 1,5h voll gesperrt.|piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

