Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschenkediebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Zeit vom 24.12.2025, 23:00 Uhr bis zum Morgen des 26.12.2025 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Pkw VW Golf, welcher "Am Schmalen Rain" in Gotha abgestellt war. Im Tatzeitraum gelang es den Tätern das verschlossene Fahrzeug ohne Beschädigung zu öffnen und zu durchsuchen. In der Folge entwendeten die Unbekannten einen Schlüssel, eine Geldbörse sowie Weihnachtsgeschenke der Geschädigten. Der Beuteschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0334090/2025 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu melden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

