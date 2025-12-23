Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher im Trommlerweg zugange +++ Zigarettenautomat gesprengt +++ Brennender Müllcontainer

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher im Trommlerweg zugange,

Wiesbaden, Trommlerweg, 22.12.2025, 16:30 Uhr bis 19:40 Uhr

(pl)Am Montag waren im Trommlerweg Einbrecher zugange. Zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten diverse Schmuckstücke. Gegen 19:40 Uhr machte sich eine männliche Person an einem Wohnhaus zu schaffen, drang aber nicht in die Räumlichkeiten ein. Die Person soll eine Maske vor dem Mund, einen Kapuzenpullover und eine Mütze getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zigarettenautomat gesprengt,

Wiesbaden-Klarenthal, Otto-Wels-Straße, 23.12.2025, 02:40 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Otto-Wels-Straße in Klarenthal gesprengt. Gegen 02:40 Uhr öffneten mehrere Personen den Zigarettenautomaten durch eine Explosion und entwendeten hieraus Zigaretten sowie Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Brennender Müllcontainer,

Wiesbaden, Klingholzstraße, 22.12.2025, 17:10 Uhr

(pl)In der Klingholzstraße brannte am Montagnachmittag ein Müllcontainer. Die brennende Tonne wurde gegen 17:10 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell