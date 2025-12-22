Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Angetrunken Unfall verursacht

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Einbrüche im Verlauf des Wochenendes, Wiesbaden, 19.12.2025 bis 21.12.2025

(pl)In Wiesbaden waren im Verlauf des Wochenendes Einbrecher zugange. Im Verlauf des Freitags schlugen die Täter in Biebrich sogleich fünfmal zu und suchten zwischen 09:45 Uhr und 13:45 Uhr zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße und nachmittags drei Einfamilienhäuser im Bereich Gotenweg, Waldstraße sowie "Am Hosenberg" auf. Die Einbrecher drangen in allen Fällen durch aufgehebelte Türen oder Fenster in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten meist Schmuckstücke. Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich am Freitagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in der Konrad-Arndt-Straße in Klarenthal. Hier hatten es die Unbekannten auf Schmuck und Bargeld abgesehen. In der Nacht zum Samstag scheiterten Unbekannte beim Versuch, das Fenster einer Wohnung in der Aarstraße aufzuhebeln und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Zu einem weiteren Einbruchsversuch und zwei vollendeten Wohnungseinbrüchen kam es dann am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr im Bereich Begasweg, Stiftstraße sowie Teutonenstraße. Während es den Tätern in einem Fall nicht gelang, in das angegangene Einfamilienhaus einzudringen, ließen sie aus den beiden Wohnungen aufgefundene Schmuckstücke mitgehen. In der Otto-Wels-Straße in Biebrich wurden in der Nacht zum Sonntag gegen 04:05 Uhr Einbrecher von einer Wohnungsbewohnerin dabei ertappt, wie sie sich an der Balkontür zu schaffen machten. Die dunkelgekleideten Ertappten traten daraufhin die Flucht an. In derselben Nacht geriet auch eine Wohnung in der Platanenstraße in Biebrich ins Visier von Einbrechern. Den Tätern gelang es zwar, in die Räumlichkeiten einzudringen, entwendeten jedoch offensichtlich nichts daraus. Bei einem Wohnungseinbruch in der Breslauer Straße in Biebrich erbeuteten Täter am Sonntag hochwertige Schmuckstücke und Bargeld. Die Einbrecher hatten sich in diesem Fall zwischen 14:00 Uhr und 23:00 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Auch bei einem Wohnungseinbruch in der Juliusstraße hatten es Unbekannte auf Schmuck abgesehen. Diese Tat ereignete sich zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Wohnungseinbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Wiesbaden, Hollerbornstraße, 18.12.2025, 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Hollerbornstraße haben unbekannte Täter am Donnerstagabend hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Täter kletterten zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr auf den Wohnungsbalkon, hebelten das dortige Fenster auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Diese wurden im Anschluss durchsucht und aufgefundene Wertsachen entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Karl-Drebert-Straße, 20.12.2025, 00:20 Uhr

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde in der Karl-Drebert-Straße in Erbenheim ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten den Automaten gewaltsam geöffnet und hieraus Zigaretten und Bargeld entwendet. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Angetrunken Unfall verursacht,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Samstag, 20.12.2025, 01:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine Autofahrerin bei Wiesbaden angetrunken gefahren und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Die 32-Jährige befuhr mit einem Mitsubishi die A 66 von Rüdesheim kommend in Richtung Frankfurt. An der Ausfahrt Mainzer Straße wollte sie die Autobahn verlassen, kam aber hierbei auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab. Der Wagen rutschte über eine Grünfläche und kam schließlich zwischen Büschen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Autobahnpolizei Alkoholgeruch im Atem der Frau und ließen sie einen Test durchführen. Da dieser einen Wert von über 0,5 Promille anzeigte, stellen die Polizisten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Nach erster Einschätzung liegt der Sachschaden bei etwa 5.000 EUR.

