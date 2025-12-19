Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zuerst Mittelfinger gezeigt und dann Polizeibeamte angegriffen - Einsatz des Tasers +++ Zwei Fahrzeuge gestohlen +++ Wohnungseinbrüche +++ In Fahrzeug eingebrochen

1. Zuerst Mittelfinger gezeigt und dann Polizeibeamte angegriffen - Einsatz des Tasers, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 14:30 Uhr

(gü)Am Donnerstagnachmittag zeigte ein Mann in Wiesbaden einer Polizeistreife den Mittelfinger und versuchte bei der anschließenden Kontrolle die Polizeibeamten anzugreifen. Gegen 14:30 Uhr befuhren Einsatzkräfte die Schwalbacher Straße und erblickten an einer Bushaltestelle eine männliche Person, der ihnen den Mittelfinger zeigte. Daraufhin sollten in einer Kontrolle die Personalien des Unbekannten festgestellt werden. In dieser Kontrolle verhielt sich der Mann unkooperativ, sperrte sich gegen alle Maßnahmen und trat in Richtung der Einsatzkräfte, woraufhin er unter dem Einsatz des Tasers festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht werden musste. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens verbrachte der 29-Jährige schlussendlich die Nacht im Polizeigewahrsam. Sowohl die Einsatzkräfte als auch der Angreifer, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist, blieben unverletzt.

2. Zwei Fahrzeuge gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, Donnerstag, 18.12.2025, 09:00 Uhr - 18:30 Uhr

(gü)Zu gleich zwei Fahrzeugdiebstählen kam es am Donnerstag in Wiesbaden. Zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein grauer Kia Ceed im Wert von 25.000 Euro in Biebrich entwendet. Die Täter stahlen das in der Breslauer Straße abgeparkte Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise. Zuletzt waren die Kennzeichen "DEG-DH 109" an dem Pkw angebracht. Zu einem weiteren Diebstahl eines Pkw kam es ebenfalls am Donnerstagnachmittag in Erbenheim. Die Halterin konnte nachvollziehen das der Täter ihren schwarzen Mercedes-Benz GLA im Wert von 12.000 Euro gegen 15:00 Uhr aus Bahnstraße entwendet und zuvor den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich genommen hatte. Zuletzt waren die Kennzeichen "MTK-SB 994" an dem Fahrzeug angebracht. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 12.12.2025 - Donnerstag, 18.12.2025, 21:50 Uhr

(gü)Im Zeitraum von Freitag bis Donnerstag ereigneten sich mindestens drei Wohnungseinbrüche in Wiesbaden. Von Freitag bis Donnerstag um 11:00 Uhr gelangten Unbekannte auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Kröckelbergstraße in Sonnenberg und hebelten dort eine Gartenhütte auf. Aus dieser entnahmen die Täter eine Leiter, womit sie anschließend auf das Dach des Objekts kletterten und ein Fenster aufhebelten. Darüber verschafften sich die Personen Zutritt in das Innere des Hauses und durchsuchten die Räume. Über mögliches Stehlgut ist aktuell nichts bekannt. Zwischen 17:00 Uhr und 21:50 Uhr am Donnerstag drangen unbekannte Personen gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hans-Thoma-Straße ein. Aus dem Haus stahlen die Einbrecher Wertgegenstände. Ebenfalls am Donnerstag, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam eine Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hollerbornstraße. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuckstücke aus der Wohnung. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. In Fahrzeug eingebrochen,

Wiesbaden-Klarenthal, Hermann-Kaiser-Straße, Mittwoch, 17.12.2025, 18:10 Uhr - Donnerstag, 18.12.2025, 14:00 Uhr

(gü)Zwischen Mittwoch und Donnerstag brachen Unbekannte in ein geparktes Fahrzeug in Wiesbaden ein. In der Zeit von Mittwoch um 18:10 Uhr bis Donnerstag um 14:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in das geparkte Fahrzeug in der Hermann-Kaiser-Straße in Klarenthal ein und durchsuchten dieses. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

