POL-WI: Einbruch in Arztpraxis +++ In Wohnung eingebrochen +++ In zwei Fällen Bus geschnitten und geflüchtet - Insgesamt drei Personen verletzt

1. Einbruch in Arztpraxis,

Wiesbaden, Webergasse, Dienstag, 16.12.2025, 19:00 Uhr - Mittwoch, 17.12.2025, 12:00 Uhr

(gü)Zwischen Dienstag und Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Arztpraxis in Wiesbaden. In der Zeit von 19:00 Uhr bis 12:00 Uhr gelangten die Täter unberechtigt in eine Praxis in der Webergasse und durchsuchten die Räume. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. In Wohnung eingebrochen,

Wiesbaden, Hohenstaufenstraße, Mittwoch, 17.12.2025, 13:30 Uhr - 14:54 Uhr

(gü)Am Mittwochnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung in Wiesbaden eingedrungen. Zwischen 13:30 Uhr bis circa 15:00 Uhr drangen die Einbrecher auf unbekannte Art in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohenstaufenstraße ein. Nachdem die Täter die Wohnung durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. In zwei Fällen Bus geschnitten und geflüchtet - Insgesamt drei Personen verletzt, Wiesbaden, Berliner Straße, Dienstag, 16.12.2025, 13:25 Uhr

(gü)Am Dienstagnachmittag zwang ein Pkw einen Linienbus auf der B455 zu einer starken Bremsung, woraufhin eine Person zu Fall kam. Gegen 13:25 Uhr hielt ein Linienbus in der Berliner Straße, in Richtung Mainz-Kastel an der Bushaltestelle "Berliner Straße". Als der Linienbus wieder anfuhr, kreuzte ein Pkw die Busspur und zwang dadurch den Bus zu einer starken Bremsung. Hierdurch stürzte eine 76-jährige Frau und verletzte sich leicht am Bein. Der Pkw, bei dem es sich um ein weißes Elektroauto mit Wiesbadener Kennzeichen handeln soll, entfernte sich vom Unfallort. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

4. Wiesbaden, Gustav-Stresemann- Ring, Mittwoch, 18:30 Uhr

(gü)Am Mittwochabend zwang ein weiterer Pkw ebenfalls einen Linienbus zu einer starken Bremsung, so dass sich hier zwei Personen im Bus verletzten. Der Bus befuhr gegen 18:30 Uhr den Gustav-Stresemann-Ring und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Ein Pkw bog vor dem Bus ebenfalls nach rechts in die Bahnhofstraße ab, überquerte hierbei verbotener Weise den Fahrstreifen des Busses und zwang diesen zu einer starken Bremsung. Hierdurch verletzten sich zwei Fahrgäste im Alter von 55 und 57 Jahren leicht. Der Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

