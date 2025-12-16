Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Wohnungen eingestiegen +++ Bushaltestelle beschädigt +++ Pedelec gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. In Wohnungen eingestiegen,

Wiesbaden, Donnerstag, 11.12.2025, 07:00 Uhr - Dienstag, 16.12.2025, 00:30 Uhr

(gü)Im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag wurden mindestens vier Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Donnerstagmorgen und Montag 17:30 Uhr versuchten Einbrecher in eine Wohnung in der Zweibörnstraße einzudringen. Hierzu beschädigten die Täter eine Balkontür und versuchten diese aufzuhebeln. Der Versuch misslang und die Tür hielt stand. Von Freitagmorgen bis Dienstag, 00:30 Uhr wurde durch Unbekannte das Fenster einer Wohnung in der Berliner Straße in Erbenheim gewaltsam geöffnet und der Innenraum betreten. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Wertgegenstände gestohlen. Während der Anzeigenaufnahme fiel der Polizeistreife auf, dass auch das Nachbargebäude von Einbrechern heimgesucht worden war. Die Täter verschafften sich hier über eine Terrassentür Zutritt in das Mehrparteienhaus und durchsuchten dieses. Über mögliches Stehlgut ist aktuell nichts bekannt. Am Montag zwischen 15:30 Uhr und 17:50 Uhr stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Brentanostraße ein. Auch hier hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in den Innenraum. Aus dem Haus entwendeten die Unbekannten Schmuck und Wertgegenstände. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Bushaltestelle beschädigt,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Montag, 15.12.2025, 14:48 Uhr

(gü)Ein bisher Unbekannter beschädigte am Montagnachmittag eine Bushaltestelle in Wiesbaden. Gegen 14:50 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er mit einem metallischen Gegenstand den Signalkopf der Bushaltestelle "Schiersteiner Straße" in der Schiersteiner Straße beschädigte. Der Unbekannte wird beschrieben als männlich, etwa 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Statur, dunkle längere Haare und "ungepflegtes" Erscheinungsbild. Sachdienliche Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Pedelec gestohlen,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 12.12.2025, 12:00 Uhr - Montag, 15.12.2025, 16:00 Uhr

(gü)Im Zeitraum von Freitag bis Montag wurde ein Pedelec in Wiesbaden entwendet. Zwischen Freitagmittag und Montag 16:00 Uhr wurde im Kaiser-Friedrich-Ring ein Pedelec auf unbekannte Art und Weise gestohlen. Das Fahrrad stand am Hauseingang des Geschädigten und war mit einem Schloss gesichert. Das Pedelec der Marke "Giant Explore" hat einen Wert von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

