POL-WI: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle +++ Hochwertiger Toyota gestohlen +++ Verdächtiger Gegenstand bei Elektroarbeiten gefunden +++ Wohnungseinbrüche +++ In Verkaufsstand eingebrochen

1. Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle, Wiesbaden, Weißenburgstraße, Donnerstag, 11.12.2025, 21:46 Uhr

(gü)Am Donnerstagabend entzog sich ein Motorrollerfahrer einer beabsichtigten Polizeikontrolle durch Flucht. Gegen 21:46 Uhr fiel der Streife ein Rollerfahrer auf, welcher zuvor in der Weißenburgstraße eine Ordnungswidrigkeit begangen hatte. Das Fahrzeug wurde im Einmündungsbereich Schaperstraße/Comeniusstraße angehalten. Als die Streife sich fußläufig dem Roller näherte, ergriff der Fahrer jedoch die Flucht über die Riederbergstraße in die Danneckerstraße. Anschließend setzte er seine Fahrt über den Dürerplatz in Richtung Bülowstraße fort. Weiter in Richtung Sedanplatz ignorierte er das Verbot der Einfahrt und fuhr in die Wellritzstraße durch die Fußgängerzone, wo er schlussendlich außer Sicht geriet. Während der Fahrt nutzte der Rollerfahrer rücksichtlos den Gehweg, überholte mehrfach trotz Gegenverkehrs, passierte eine rote Ampel und zwang andere Fahrzeuge zum Abbremsen bzw. Ausweichen, um Kollisionen zu vermeiden. Ermittlungen ergaben, dass die am Roller angebrachten Versicherungskennzeichen zuvor entwendet worden waren. Zeuginnen und Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Personen die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Hochwertiger Toyota gestohlen,

Wiesbaden, Kettelerstraße, Freitag, 12.12.2025, 04:45 Uhr

(gü)Am frühen Freitagmorgen wurde ein hochpreisiger Toyota Land Cruiser in gelber Farbe aus Wiesbaden entwendet. Am Freitagmorgen fiel den Besitzern des in etwa 90.000 Euro teuren Autos auf, dass dieser aus ihrer Einfahrt in der Kettelerstraße verschwunden war. Es konnte durch die Eigentümer festgestellt werden, dass sich das Fahrzeug mit unbekanntem Fahrer um 04:45 Uhr von ihrer Einfahrt entfernt hatte. Zuletzt waren die Kennzeichen "WI-LD 472" an dem Pkw angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Verdächtiger Gegenstand bei Elektroarbeiten aufgefunden, Wiesbaden, Weidenbornstraße, Donnerstag, 11:40 Uhr - 14:00 Uhr

(gü)Am Freitagvormittag wurde bei Elektroarbeiten in der Weidenbornstraße ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden. Ein Handwerker hatte gegen 11:40 Uhr die Polizei verständigt, da er bei Elektroarbeiten auf einen metallischen Gegenstand gestoßen sei. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei dem Fund um eine Weltkriegsbombe handeln könnte, wurde der Fundort abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst verständigt. Ein Wohnhaus sowie ein Firmengelände mussten für die Dauer der Maßnahmen evakuiert werden. Nach Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes und Inaugenscheinnahme des Gegenstandes durch den selbigen, konnte ausgeschlossen werden, dass von diesem eine Gefahr ausgeht. Der Gegenstand, der als Panzerfaustkopf ohne Zündung identifiziert wurde, konnte durch den Kampfmittelräumdienst entfernt und alle Sperrungen gegen 14:00 Uhr aufgehoben werden.

4. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Heerstraße und Carl-von-Ossietzky-Straße, Donnerstag, 11.12.2025, 06:16 Uhr - 22:30 Uhr

(gü)Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt in zwei Wohnungen in Wiesbaden. In der Heerstraße in Nordenstadt drangen die Täter zwischen 06:15 Uhr bis 22:30 Uhr über ein Fenster, welches sie zuvor aufgehebelt hatten, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. In der Carl-von-Ossietzky-Straße im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal, hebelten Einbrecher in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr eine Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Auch hier durchsuchten die Täter die Wohnung. Zum möglichen Stehlgut ist nichts bekannt. In beiden Fällen konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. In Verkaufsstand eingebrochen,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, Freitag, 12.12.2025, 04:04 Uhr

(gü)Am Freitagmorgen brachen Unbekannte in einen Verkaufsstand in Wiesbaden ein. Gegen 04:04 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt in das Verkaufshäuschen am Mauritiusplatz, während sein Komplize draußen wartete. Der Täter übergab diverse Getränke an seinen Mittäter. Die Tat konnte über eine Videokamera aufgezeichnet werden. Der Einbrecher wird beschrieben als männlich, etwa 25-35 Jahre alt, circa 175-180cm groß, lange helle Haare, "ungepflegter" Bart und bekleidet mit einem weißen oder hellen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

