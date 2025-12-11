Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Räuberischer Diebstahl +++ Einbruch in Gaststätte +++ In Wohnungen eingedrungen +++ Hochwertiges Fahrrad gestohlen

1. Räuberischer Diebstahl,

Wiesbaden, Kirchgasse, Mittwoch, 10.12.2025, 15:00 Uhr

(gü)Am Mittwochnachmittag hat sich in einem Bekleidungsgeschäft in Wiesbaden ein räuberischer Diebstahl ereignet. Zwei Unbekannte betraten gemeinsam gegen 15:00 Uhr das Geschäft. Ein Täter ging zu einem Warenregal, während sein Komplize an der Eingangstür verblieb. Der Unbekannte am Warenregal steckte diverse Bekleidung in seine mitgeführte Tasche und flüchtete in Richtung des Ausgangs. Eine Angestellte des Geschäfts bemerkte dies und versuchte sich im Eingangsbereich dem Mann in den Weg zu stellen. Der Räuber stieß die 19-jährige Frau jedoch im Laufen zur Seite und flüchtete mit der Beute und seinem Komplizen. Die Mitarbeiterin wurde hierdurch leicht verletzt. Der Täter kann beschrieben werden als männlich, circa 20-40 Jahre alt, kurze Haare und war bekleidet mit einem grau-grünen Rucksack und "lockerer" dunkler Kleidung. Sein Komplize wird beschrieben als ebenfalls männlich, circa 30-40 Jahre alt, bekleidet mit "lockerer" dunkler Bekleidung und einer Basecap. Zeuginnen und Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Einbruch in Gaststätte,

Mainz-Kastel, Mainzer Straße, Dienstag, 09.12.2025, 00:20 Uhr - Mittwoch, 10.12.2025, 09:30 Uhr

(gü)Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch stiegen Einbrecher in eine Gaststätte in Mainz-Kastel ein und brachen Automaten auf. Zwischen 00:20 Uhr bis 09:30 Uhr hebelte Unbekannte die Eingangstür der Gaststätte in der Mainzer Straße auf und gelangten so in das Innere des Objekts. Dort wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. In Wohnungen eingedrungen,

Wiesbaden, Adlerstraße und Mainz-Kostheim, Rüsselsheimer Straße, Montag, 08.12.2025, 17:30 Uhr - Mittwoch, 10.12.2025, 22:50 Uhr

(gü)Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch drangen Einbrecher in zwei Wohnungen in Wiesbaden und Mainz-Kostheim ein und entwendeten Gegenstände. In der Zeit von Montag, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 22:50 Uhr gelangten Unbekannte zunächst in ein Mehrfamilienhaus in der Adlerstraße und brachen von dort gewaltsam eine Wohnung im zweiten Obergeschoss auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld. Am Mittwoch zwischen 16:50 Uhr und 21:45 Uhr verschafften sich Personen Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Rüsselsheimer Straße. Hierzu wurde gewaltsam die Terrassentür aufgehebelt, das Haus durchsucht und Schmuck gestohlen. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Hochwertiges Fahrrad gestohlen,

Mainz-Kastel, Zehnthofstraße, Dienstag, 09.12.2025, 16:30 Uhr - Mittwoch, 10.12.2025

(gü)Unbekannte stahlen zwischen Dienstag und Mittwoch ein hochwertiges Fahrrad in Mainz-Kastel. Die Täter drangen zwischen 16:30 Uhr und 05:15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Zehnthofstraße ein und entwendeten aus dem Abstellraum ein Fahrrad im Wert von circa 4.000 Euro und flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

