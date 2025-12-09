Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Polizei sucht die Eigentümerin von Goldring

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wiesbaden (ots)

(gü)Die Polizei ist auf der Suche nach der Eigentümerin eines Goldringes. Der Ring wurde Ende November bei der Durchsuchung einer Person in Wiesbaden aufgefunden. Da nicht auszuschließen ist, dass der aufgefundene Goldring aus einer Straftat stammt, bittet die Polizei um Mithilfe und veröffentlicht nun Fotos. Der Ring trägt die Gravur "Georg 14.12.12" und hat einen kleinen, klaren Edelstein in einer Fassung. Die Polizei bittet die Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Goldrings geben können, sich bei dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell