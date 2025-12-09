Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nachtrag zur Pressemitteilung: Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls - 10 Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden (ots)

Der 57-jährige Busfahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell