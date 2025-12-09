Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Westhessen: Polizei in Westhessen setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wiesbaden (ots)

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Westhessen: Polizei in Westhessen setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Freitag, 05.12.2025, 11:00 Uhr

(gü)Das Polizeipräsidium Westhessen beteiligt sich auch in diesem Jahr an der UN-Kampagne "Orange the World", die seit 1991 weltweit auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. Die Aktion läuft vom am 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.

Unter dem Motto "Orange the World" werden am 25. November weltweit Gebäude und Wahrzeichen orange beleuchtet. Auch das Polizeipräsidium Westhessen setzt ein sichtbares Zeichen und lässt das Präsidiumsgebäude während des Kampagnenzeitraumes in orangefarbenem Licht erstrahlen. Unter dem Motto "Kostheim leuchtet orange" wurde bereits am 25.November das 2. Polizeirevier in Kostheim orange beleuchtet.

Am Freitag, dem 05. Dezember enthüllten Polizeipräsident Björn Gutzeit, Polizeivizepräsidentin Katrin Thaler, zusammen mit der Präsidentin des Zonta Clubs Wiesbaden, Frau Engel, sowie der stellvertretenden Gebietsleiterin, Frau Riemann, vor dem Polizeipräsidium gemeinsam eine orangefarbene Bank, die ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzt und gleichzeitig über eine darauf angebrachte Plakette konkrete Hilfe über Notrufnummern und Anlaufstellen vermittelt. Unter der Planung von Polizeihauptkommissarin Stephanie Barone aus dem polizeilichen Stabsbereich Prävention, nutzten weiterhin die Gleichstellungsbeauftragte Frau Kathrin Seifert sowie Vertreterinnen und Vertreter aus dem polizeilichen Bereich der Häuslichen Gewalt die Gelegenheit, um in ihren Statements die Bedeutung der Kampagne zu unterstreichen: "Häusliche Gewalt ist nie privat - Hinschauen statt Schweigen, Täter konsequent verfolgen, Solidarität im öffentlichen Raum zeigen, Prävention durch Aufmerksamkeit". Im Mittelpunkt standen der klare Appell, Gewalt gegen Frauen konsequent entgegenzutreten, sowie der gemeinsamen Aufruf Betroffene zu schützen und gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu stärken.

Mit der Beleuchtung und dem klaren Auftritt vor dem Symbol der orangenen Bank macht das Polizeipräsidium Westhessen deutlich: Gewalt gegen Frauen ist kein Randthema und muss sichtbar bleiben.

Anmerkung: Der Zonta Club ist ein Zusammenschluss engagierter Frauen aus verschiedenen Berufsbereichen, die sich lokal und international für die Rechte, Bildung und Gleichstellung von Frauen einsetzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell