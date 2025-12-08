PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI: Lkw aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Lkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 07.12.2025, 10:20 Uhr

(wie) Auf der Rastanlage Medenbach-Ost ist am Sonntag ein Lkw aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter hatten es offenbar auf die Ladung abgesehen, als sie das Heck des Sattelzuges aufbrachen, der auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Köln abgestellt war. Da die Ladung aus Kiwis bestand, ließen die Täter offenbar von ihrem Vorhaben ab. Zusätzlich wurde der Tank der Aufliegerkühlung geöffnet und der Deckel entwendet. Ob Diesel abgezapft wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

