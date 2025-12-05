Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Täterfestnahme nach Diebstahl mit Waffe+++Schussähnliche Geräusche lösen Polizeieinsatz aus+++Polizisten angegriffen+++ Mann überfallen+++Mit gestohlenem Fahrzeug Unfall gebaut und abgehauen+++

Wiesbaden (ots)

1. Täterfestnahme nach Diebstahl mit Waffe, Wiesbaden, Kirchgasse, Donnerstag, 04.12.2025, 15:40 Uhr

(zi)Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen Ladendieb festgenommen, welcher einen Schreckschussrevolver dabeihatte. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Kirchgasse hatte gegen 15:40 Uhr einen 45-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er Waren an sich genommen hatte und das Geschäft verlassen wollte, ohne sie zu bezahlen. Nachdem er den Dieb zunächst dazu überreden konnte, das Diebesgut auszuhändigen, wollte er seine Personalien erfragen. Der dreiste Dieb zog daraufhin einen Revolver und richtete diesen auf den Mitarbeiter, um seine Flucht aus dem Geschäft zu ermöglichen. Von den unmittelbar entsandten Streifen konnte der Täter im Nahbereich festgenommen und auf die Polizeidienststelle gebracht werden. Bei seiner Festnahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem Revolver um eine Schreckschusswaffe handelte. Somit muss der 45-Jährige sich nun wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

2. Schussähnliche Geräusche lösen Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Freitag, 05.12.2025, 05:30 Uhr

(zi)In Wiesbaden kam es am frühen Freitagmorgen aufgrund schussähnlicher Geräusche zu einem Polizeieinsatz. Gegen 05:30 Uhr wurden der Polizei von einer Anwohnerin in der Goerdelerstraße schussähnliche Geräusche gemeldet. Aufgrund des Sachverhalts wurden zahlreiche Polizeikräfte vor Ort entsandt. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten weder verletzte, noch verdächtige Personen angetroffen werden. Bei der Absuche der Umgebung wurden frische Beschädigungen am Mehrfamilienhaus festgestellt. Die Ursache von deren Entstehung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Neben uniformierten Polizeikräften, waren auch Zivilkräfte vor Ort eingesetzt, welche eine Spurensicherung durchführten. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Nach versuchtem Hundediebstahl Polizisten angegriffen, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Donnerstag, 04.12.2025, 17:25 Uhr

(zi)Am späten Donnerstagnachmittag wurden Polizisten von einem Mann angegriffen, nachdem dieser zuvor versucht hatte, den Hund einer Spaziergängerin zu entwenden. Gegen 17:25 Uhr lief eine Frau mit ihrem Hund über den Platz der Deutschen Einheit, als sich ihr plötzlich ein Mann in den Weg stellte und die Herausgabe des Hundes forderte. Nachdem die verblüffte Frau der Aufforderung nicht nachkam, versuchte der 24-jährige Mann, an der Leine zu reißen. Zufällig anwesende Polizisten bemerkten den Vorfall und trennten die Parteien. Während der Personalienfeststellung schlug der Täter plötzlich nach den eingesetzten Beamten. Er wurde daraufhin festgenommen und in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

4. Mann überfallen,

Wiesbaden, Luisenplatz, Freitag, 05.12.2025, 00:01 Uhr

(zi)In der Nacht auf Freitag wurde ein Mann Opfer eines Raubüberfalls auf dem Luisenplatz. Kurz nach Mitternacht spazierte der Geschädigte entlang des Luisenplatzes, als ihn plötzlich eine unbekannte Person von hinten fest umklammerte und die Geldbörse aus der Tasche entriss. Dem Täter gelang anschließend unerkannt die Flucht. Zeuginnen und Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 an die Kriminalpolizei zu wenden.

5. Mit gestohlenem Fahrzeug Unfall gebaut und abgehauen, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße 49, Donnerstag, 04.12.2025, 19:10 Uhr

(zi)Am frühen Donnerstagabend schlug ein Fahrzeugdieb in der Carl-von-Ossietzky-Straße zu. Gegen 19:20 Uhr stellte die Fahrzeugbesitzerin fest, dass ihr kurz zuvor auf der Straße abgestellter schwarzer Kia Picanto entwendet worden war. Während die Geschädigte noch mit der Suche nach ihrem Fahrzeug beschäftigt war, verursachte der bislang unbekannte Fahrzeugdieb mit dem gestohlenen Fahrzeug einen Verkehrsunfall in der Hans-Böckler-Straße. Anschließend ließ er das gestohlene und nunmehr auch noch beschädigte Fahrzeug an der Unfallstelle zurück und flüchtete zu Fuß. Zeugen beschreiben den Mann als ca. 180 - 185 cm groß, ca. 30 - 35 Jahre alt. Er soll eine normale Statur, einen südländischen Phänotyp, kurze schwarze Haare und einen Bart haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose und eine graue Jacke. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

6. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße 7, Dienstag, 02.12.2025, 09:20 Uhr bis Donnerstag, 04.12.2025, 10:00 Uhr

(zi)Im Verlauf von Dienstagmorgen bis Donnerstagmorgen suchten Einbrecher eine Wohnung in der Hauberrissenstraße heim. Die unbekannten Täter warfen ein Badezimmerfenster ein und betraten über dieses die Innenräume. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Über mögliches Stehlgut ist hier bislang nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

