Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Mehrere Wohnungseinbrüche +++ Trickdieb erbeutet Goldkette +++ Fahrzeugdiebstähle

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Montag, 01.12.2025, 15:15 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 18:45 Uhr

(zi)Im Verlauf von Montagnachmittag bis Dienstagabend wurden drei Wohnungen und ein Einfamilienhaus von unbekannten Tätern heimgesucht. In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen drangen Einbrecher durch Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam in eine Wohnung in der Lahnstraße ein. Über mögliches Stehlgut ist hier bislang nichts bekannt. Im Verlauf des Dienstagmittags hebelten unbekannte Personen eine Wohnungstür in der Nelkenstraße auf und stahlen eine Geldkassette und Schmuck. Eine weitere Wohnung wurde in der De-Laspée-Straße zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag von Dieben aufgesucht. Dort versuchten die Täter die Wohnungstür aufzuhebeln, welche dem Einbruchsversuch jedoch standhielt. Am Dienstagabend stellten Wohnungsbesitzer in der Schinkelstraße fest, dass sich Einbrecher durch Einwerfen einer Küchenscheibe Zutritt zu deren Wohnung verschafft und aus dieser Schmuck und Parfüm gestohlen hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Trickdieb erbeutet Goldkette,

Wiesbaden - Rheingauviertel, Karlsbader Platz 02.12.2025, 11:55 Uhr

(zi)Am Dienstagmittag wurde ein 87-Jähriger Wiesbadener Opfer eines Trickdiebstahls. Um 11:55 Uhr war der Mann in einer öffentlichen Tiefgarage am Karlsbader Platz unterwegs, als er von einer unbekannten männlichen Person in ein Gespräch verwickelt wurde. Im Verlauf des Gesprächs legte der Trickdieb ihm eine Goldkette um den Hals und stahl zeitgleich die am Hals getragene Goldkette des Wiesbadeners. Den Diebstahl bemerkte der Mann jedoch erst, als der Täter bereits auf und davon war. Der Trickdieb wird als männlich, ca. 180 cm groß und 25 - 30 Jahre alt beschrieben. Er soll kurze, schwarz gekräuselte Haare haben und mit einem dunklen Parka bekleidet gewesen sein.

Die Maschen der Trickbetrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen insbesondere Bargeld und Schmuck ist in Gefahr. Die Täter unterschreiten dabei immer die natürliche körperliche Distanz. Deshalb rät die Polizei auf einen Mindestabstand zu achten. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 entgegen.

3. Fahrzeugdiebstähle

Wiesbaden, Freitag, 28.11.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 17:35 Uhr

(zi)In den vergangenen Tagen wurden in Wiesbaden zwei Fahrzeuge entwendet. Am Montagnachmittag stellte ein Fahrzeugbesitzer in der Boelckestraße fest, dass sein auf einem Parkplatz abgestellter Chevy Cruze entwendet worden war. Diesen hatte er am Freitagmittag letztmalig in Benutzung. Am Fahrzeug war zuletzt ein amerikanisches Überführungskennzeichen angebracht. Am Dienstagnachmittag stahlen Fahrzeugdiebe in der Franz-Abt-Straße einen grünen Fiat 500, an welchem zuletzt das Kennzeichen "WI-CA 501" angebracht war. Hinweise der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell